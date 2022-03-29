Генштаб: РФ бомбардує українські міста, мета — сховища пального

Росіяни, обстрілюючи українські міста, концентруються на сховищах пального, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 29 березня.

"Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи" , – йдеться в повідомленні.

Порушуючи міжнародне гуманітарне право, в окупованих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти тероризують місцевих. Обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.

ЗСУ продовжують оборонні операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх ЗСУ успішно стримують противника, на окремих напрямках – успішні контратаки.

Зокрема на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 7 ворожих атак, знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. У росіян є втрати в живій силі.

За попередню добу Повітряні сили уразили 17 повітряних цілей - 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.