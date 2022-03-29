Пентагон: Росія випустила вже 1370 ракет по Україні

За інформацією Пентагону, Росія вже випустила 1370 ракет по Україні, повідомляє Новое время.

Представник американського оборонного відомства також зазначив, що російські війська навколо Києва припинили просування до міста, хоча продовжують вести далекобійний вогонь.

За даними Пентагону, війська РФ знаходяться за 15−20 км від Києва на північному заході та за 55 км на сході.

Чиновник додав, що ситуація залишається статичною, за винятком спроб українських військових відтіснити росіян від столиці.