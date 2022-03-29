МАГАТЕ: Обстріли не пошкодили ядерний матеріал у Харкові

Після чергового ворожого обстрілу дослідницького об'єкту "Джерело нейтронів" у Харкові ядерний матеріал не пошкоджено. Про це, з посиланням на МАГАТЕ, повідомляє Корреспондент.

За словами голови Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, Україна повідомила МАГАТЕ про те, що ядерний дослідницький об'єкт у Харкові отримав додаткові пошкодження після повторного обстрілу окупантів.

"Об'єкт, який раніше постраждав від обстрілів під час конфлікту, використовувався для досліджень, розробок та виробництва радіоізотопів для медичних та промислових цілей. Його ядерний матеріал - підкритичний, тобто ядерної ланцюгової реакції бути не може, а запас радіоактивних речовин - низький" , - розповіли у МАГАТЕ.

Україна повідомила МАГАТЕ, що "Джерело нейтронів" знову обстріляли, проте оцінити збитки поки що неможливо. Через два дні агентству повідомили, що будівля, її теплоізоляція та експериментальний зал було пошкоджено. Проте ядерна підкритична установка, що містить ядерний матеріал, який використовується для генерації нейтронів для досліджень і виробництва ізотопів, не постраждала.

Українська сторона наголошує, що "Джерело нейтронів" не розраховане на експлуатацію в умовах бойових дій, тому бомбардування можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків.