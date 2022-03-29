Небезпечні SMS: як не втратити всі свої гроші

Які нові схеми вигадали шахраї, аби наживатися на українцях під час війни, та як від цього захиститися, повідомляє Сьогодні.

Під час війни телефон може бути не тільки корисним, а і небезпечним предметом. Уся інформація про вас, що зберігається на ньому, може потрапити у руки шахраїв. Також ви можете таким чином втратити всі гроші. І це може статися не тільки під час викрадення, а і навіть якщо ви натиснете на звичайне посилання.

"Вам нараховано грошову допомогу…"

Нещодавно українські підприємці почали отримувати 6 500 грн допомоги від держави у рамках програми "єПідтримка". Сповіщення про надходження коштів зазвичай приходить від банку. Проте люди почали отримувати повідомлення від невідомих номерів із приблизним текстом: "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: "посилання".

Текст і розмір "допомоги" може бути різним. Однак у кожному такому повідомленні є фішингове посилання, на яке в жодному разі не можна натискати.

За допомогою такого посилання шахраї можуть викрасти ваши дані й отримати доступ до банківських рахунків або заподіяти шкоду вашому пристрою, і вимагати кошти за розблокування.

Сповіщення про нарахування допомоги від держави не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію, і воно приходить у застосунку вашого банку.

Як шахраї просять "допомогти ЗСУ"

Сьогодні українці активно надсилають гроші фондам, благодійним організаціям, волонтерам для допомоги українській армії. А от ті, хто хочуть видурити з вас гроші, можуть користуватися становищем.

Шахраї надсилають повідомлення з посиланням на нібито сайт якогось фонду. Це повідомлення приходить як SMS, або ж у месенджері чи на e-mail. Але в жодному разі переходити одразу за посиланням не можна, адже найімовірніше, що воно несправжнє.

Таким чином через підроблені сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані.

Щоб не потрапити на фішинговий сайт, треба дивитися на правильність написання його адреси. Викрити підробку можна завдяки зайвим символам у адресі ресурсу, яких немає у справжньому, офіційному варіанті. Також надсилати гроші для допомоги варто лише офіційним перевіреним ресурсам, яким ви довіряєте.

Шахраї орудують і в месенджерах

Українці зараз масово виїжджають з гарячих точок у безпечні області чи за кордон. Тим часом у різні чати можуть приходити повідомлення про евакуацію. Так шахраї виманюють із вас інформацію.

Вони просять надати свої особисті дані для укладання списків людей, які будуть евакуйовані, або внести гроші за такі послуги. А прикриваються вони "Укрзалізницею".

Проте в компанії повідомляють, що жодних списків вона не складає й просить українців не повідомляти свої дані невідомим людям.

Окрім цього, подібна фейкова евакуація може становити безпосередню загрозу для життя тих людей, які намагаються виїхати. Ворог пускає вперед мирних жителів і ховається за ними.

Як іще шахраї дурять українців?

Під час воєнного стану є чимало людей, які в екстреній ситуації наживаються на інших. Найчастіше тепер трапляються такі схеми:

Евакуація. Шахраї нібито організовують вивезення людей з гарячих точок. Спочатку вони просять передоплату на картку за перевезення, а потім просто зникають.

Оренда житла. В інтернеті розміщують повідомлення про доступне для оренди житло для тих, хто вимушено покинув дім. Потім, як і в попередньому варіанті, просять передоплату, а згодом обривають усі зв'язки.

Лікування. Шахраї знаходять фото потерпілих людей в інтернеті й збирають гроші "на допомогу постраждалим". Так само збирають гроші "на лікування дітей".

Також ми розповідали, як захистити телефон від крадіжки у воєнний час. Щоб не стати жертвою шахраїв: