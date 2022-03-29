У Генштабі розповіли про втрати армії РФ від початку вторгнення
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати російської окупаційної армії станом на ранок 29 березня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 березня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 17200 осіб,
- танків ‒ 597 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1710 од,
- артилерійських систем – 303 од,
- РСЗВ - 96 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 127 од,
- гелікоптерів – 129 од,
- автомобільної техніки - 1178 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71,
- спеціальна техніка - 21,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.