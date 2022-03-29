У Генштабі розповіли про втрати армії РФ від початку вторгнення

У Генштабі розповіли про втрати армії РФ від початку вторгнення

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ орієнтовні втрати російської окупаційної армії станом на ранок 29 березня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 17200 осіб,
  • танків ‒ 597 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1710 од,
  • артилерійських систем – 303 од,
  • РСЗВ - 96 од,
  • засоби ППО - 54 од,
  • літаків – 127 од,
  • гелікоптерів – 129 од,
  • автомобільної техніки - 1178 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71,
  • спеціальна техніка - 21,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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