Розвідка Британії: центр Маріуполя залишається під контролем України

Російські сили продовжують наступ на Маріуполь, проте центр міста залишається під контролем України. Про це йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

За даними британської розвідки, українські сили продовжують проводити локальні контратаки на північний захід від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Ці атаки мали певний успіх, і росіяни були відкинуті з низки позицій.

Однак, Росія, як і раніше, становить серйозну загрозу місту завдяки своїм ударним можливостям.

В інших місцях російські сили зберігають блокуючі позиції, намагаючись реорганізувати та перегрупувати свої сили.