Офіс Генпрокурора: з початку вторгнення РФ в Україні загинуло 144 дитини

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 144 дитини, понад 220 – поранено. Про це, посилаючись на прес-службу офісу Генерального прокурора, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В результаті збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 29 березня 2022 року загинуло 144 дитини, понад 220 поранених", – повідомляє прес-служба.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у Київській – 68, Харківській – 49, Донецькій – 54, Чернігівській – 38, Миколаївській – 30, Луганській – 28, Запорізькій – 22, Житомирській – 15, Сумській – 15, Херсонській – 25 областях та місті. Київ -16.