МВС: уночі знову був обстріл в Ірпені, місто ще зачищають
Українські військові закріплюються у звільненому місті Ірпінь у Київській області, хоча вночі там знову стався обстріл. Про це у ефірі телемарафону заявив радник голови МВС Вадим Денисенко, повідомляє Новое время.
"Уночі, на жаль, відбувався знову обстріл. Ми чули, що працювала реактивна артилерія", — наголосив він.
Денисенко додав, що у місті триває зачистка від російських окупантів.
Напередодні українські військові визволили Ірпінь від російських окупантів.