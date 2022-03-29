МВС: уночі знову був обстріл в Ірпені, місто ще зачищають

Українські військові закріплюються у звільненому місті Ірпінь у Київській області, хоча вночі там знову стався обстріл.﻿ Про це у ефірі телемарафону заявив радник голови МВС Вадим Денисенко, повідомляє Новое время.

"Уночі, на жаль, відбувався знову обстріл. Ми чули, що працювала реактивна артилерія" , — наголосив він.

Денисенко додав, що у місті триває зачистка від російських окупантів.

Напередодні українські військові визволили Ірпінь від російських окупантів.