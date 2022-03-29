У Стамбулі розпочалися переговори між Україною та Росією

У Стамбулі в палаці Долмабахче розпочався черговий раунд переговорів між українською та російською делегаціями, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, із вітальним словом до учасників звернувся президент Туреччини Реджеп Ердоган.

"Продовження війни нікому не принесе користі. Відновлення миру піде на користь вашим країнам та решті. Ви як делегації несете історичну відповідальність за ухвалені сьогодні рішення" , — сказав Ердоган.

Ердоган висловив сподівання, що сьогоднішні переговори створять умови для проведення зустрічі президентів України та Росії.

"Думаю, можна дійти угоди, яка влаштує обидві сторони та світову спільноту" , - наголосив він.

Ердоган зазначив, що потрібне "постійне, справедливе, реалізоване на практиці рішення". Він також підкреслив, що Туреччина готова виконувати посередницькі функції стільки, скільки потрібно.

За столом переговорів з української сторони, окрім тих, хто брав участь у переговорах раніше, – заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. У складі української делегації серед інших – колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.