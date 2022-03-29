Віцепрем'єр: Польща готова прийняти ще більше біженців із України

Польща готова приймати біженців з України стільки, скільки потрібно, проте головним пріоритетом має бути допомога у захисті від агресії, заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Пйотр Глинський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас є можливості, і ми, як і раніше, готові прийняти більше біженців" , - заявив Глинський в інтерв'ю виданню Politico.

Він уточнив, що з моменту початку російського вторгнення Польща прийняла 2,3 млн біженців з України. Кількість тих, хто прибуває останнім часом, скоротилася, проте польська сторона готується до прийому нових хвиль біженців.

Одночасно Глинський зазначив, що важливо не змішувати гуманітарну та військову допомогу Україні.