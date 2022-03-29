Посол: німецький міністр давав Україні "кілька годин"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, як німецькі політики та чиновники сприйняли вторгнення Росії до України. Він назвав ім'я чиновника, який вважав, що РФ захопить Україну за кілька годин. Про це, із посиланням на інтерв'ю Мельника німецькій газеті, пише Наталья Юрченко, РБК-Україна.

За словами дипломата, в опір та перемогу України не повірив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. Мельник заявив, що він сидів з "такою ввічливою усмішкою і розмовляв так, ніби поразка українців уже давно вирішена наперед" .

"У вас лише кілька годин", – сказав німецький міністр.

Також Лінднер додав, що постачати зброю в Україну або виключати Росію із SWIFT безглуздо.