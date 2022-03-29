НБУ закликав припинити обмеження обігу гривні на окупованих територіях

Національний банк України (НБУ) вважає неприпустимим обмеження Росією обігу гривні та заміну її на рублі на територіях, які тимчасово не контролюються владою або перебувають під загрозою захоплення, зокрема, у Запорізькій та Херсонській областях, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як заявили в НБУ, інформація про такі дії надходить від банків та ЗМІ.

НБУ наголосив, що єдиною валютою України є гривня, а випуск та обіг на території України інших валют заборонено.

Регулятор зазначив, що такі дії неможливі без підтримки центробанку РФ і закликав його негайно припинити введення рублів в обіг на зазначених територіях.

Крім того, обмеження обігу готівкової та безготівкової гривні на території України порушують міжнародне право.

НБУ також звернувся до Генпрокуратури, щоб та врахувала зазначені дії під час підготовки позовів до міжнародних судів.