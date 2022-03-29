Кім: ворожі снаряди потрапили в будівлю ОДА, з Криму вилетіла авіація РФ
Сьогодні вранці окупанти обстріляли Миколаїв, снаряди влучили в будівлю ОДА. Також ворожа авіація російських військ вилетіла на Миколаїв зі сторони окупованого Криму, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах", - написав Кім.
У результаті обстрілів будівля ОДА зазнала значних руйнувань центральної секції з 9 по 1 поверхи, зазначили в ДСНС. Станом на 09:25 з-під завалів вивільнено 17 постраждалих осіб та передано медикам.
Віталій Кім додав, що більшість людей встигли евакуюватися. Станом на 10:10 тривають пошуки восьми цивільних і трьох військових.