Кім: ворожі снаряди потрапили в будівлю ОДА, з Криму вилетіла авіація РФ

Сьогодні вранці окупанти обстріляли Миколаїв, снаряди влучили в будівлю ОДА. Також ворожа авіація російських військ вилетіла на Миколаїв зі сторони окупованого Криму, повідомив﻿ голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах" , - написав Кім.

У результаті обстрілів будівля ОДА зазнала значних руйнувань центральної секції з 9 по 1 поверхи, зазначили в ДСНС﻿. Станом на 09:25 з-під завалів вивільнено 17 постраждалих осіб та передано медикам.

Віталій Кім додав, що більшість людей встигли евакуюватися. Станом на 10:10 тривають пошуки восьми цивільних і трьох військових.