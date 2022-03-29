PBS: Росія погрожує Європі перекриттям газу

Без оплати за постачання російського газу РФ не збирається постачати блакитне паливо країнам Європи. Про це в інтерв'ю PBS заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Європейська правда.

"Я не знаю, що станеться, коли вони виключать цю можливість. Тому, як тільки у нас буде фінальне рішення, подивимося, що можна зробити. Але, безумовно, ми не збираємося займатися благодійністю та безкоштовно відправляти газ до Західної Європи", – сказав Пєсков.

На уточнююче питання, чи збирається РФ вимкнути газ, якщо за нього не платитимуть у рублях, Пєсков відповів:

"Немає оплати, немає газу".

Слід зазначити, що напередодні країни "Групи семи" відхилили вимоги Росії сплачувати рахунки за газ у рублях.

Тим часом, головний дипломат ЄС вважає, що Путін не зупинить постачання газу до Європи у відповідь на санкції.