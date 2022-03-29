Кулеба закликав запровадити кримінальну відповідальність за використання символу "Z"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі держави ввести кримінальну відповідальність за використання символу "Z", оскільки його використовують російські окупанти. Про це він написав у Twitter.
"Я закликаю всі держави криміналізувати використання символу "Z" як спосіб публічної підтримки загарбницької війни Росії проти України", - написав Кулеба.
Він додав, що "Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців.
"Громадська підтримка цього варварства має бути заборонена", - написав міністр.