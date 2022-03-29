Повітряні сили заявили про збиття ракет, випущених по Львову

Наприкінці доби понеділка зенітно-ракетні війська (ЗРВ) знищили 2 ракети, випущені ворогом по Львову з території Білорусі, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у повідомленні повітряного командування "Захід".

"Наприкінці доби 28-го березня, з території Республіки Білорусь, винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу "Х", які рухалися у напрямку міста Львова.

Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, звітується, що підрозділи ЗРВ знищили на цьому напрямку два БПЛА оперативно-тактичного рівня.