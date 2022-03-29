Маркушин: В Ірпені залишилося близько 4 тисяч людей

В Ірпені наразі живуть до 4 тисяч осіб, однак влада закликає їх покинути місто. Про це в ефірі﻿ телемарафону UAразом розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Я думаю до чотирьох тисяч (мешканців – Ред.). Може бути трохи, що менше залишилось. Десь 3,5 тисячі. Але здебільшого це люди, які живуть у приватному секторі, і вони не хочуть їхати. Але ми переконуємо їх покинути місто" , – наголосив Маркушин.

Він додав, що наразі проводиться евакуація з міста, а про можливість повернення влада повідомить згодом.

Маркушин зазначив, що не всі будівлі пошкоджено, однак, на жаль, приблизно 50% міста зруйновано, зокрема критична інфраструктура.