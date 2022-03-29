Голова Дніпропетровської ОВА: по області завдано ракетних ударів

Декілька ракетних ударів завдали російські окупаційні війська по території Дніпропетровської області. Про це, посилаючись на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Новомосковському районі ракета потрапила на територію фермерського господарства. Пошкоджено техніку. Одна людина поранена. У Павлограді потрапили у віадук. Рух дорогою припинено. Ракетний удар припав по території Нікопольського району", – написав Резніченко в соцмережі станом на 10:50.

При цьому, за його словами, загиблих унаслідок ракетних ударів удалося уникнути.