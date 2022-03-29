Подоляк: тривають консультації щодо міжнародних гарантій безпеки для України

Радник керівника ОП Михайло Подоляк та генерал Олександр Кириленко в ефірі﻿ телемарафону UAразом провели проміжний брифінг щодо перебігу перемовин російської та української делегацій у Стамбулі.

Подоляк зазначив, що саме зараз ідуть інтенсивні консультації з декількох питань, зокрема щодо договору про міжнародні гарантії безпеки для України.

"Саме з цим договором ми зможемо закінчити війну так, як це потрібно Україні" , - наголосив Подоляк. ﻿

Також обговорюється питання припинення вогню заради вирішення гуманітарних проблем.

Члени переговорної делегації додали, що наразі є проблема ескалації та порушення звичаїв і правил ведення війни.

"Командуванням ЗСУ було чітко висунено позицію щодо дотримання міжнародних законів щодо поводження з військовополоненими. Вся інформація, яка надходить, детально перевіряється ЗСУ. У разі порушень будуть застосовуватися відповідні правові рішення щодо тих військовослужбовців, які порушують правила поводження з військовополоненими" , - сказав Кириленко.

Він додав, що дотримання правил війни, зокрема поводження з військовополоненими, вимагається також і від РФ.