Гендиректор МАГАТЕ прибув до України

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі прибув до України для обговорення ситуації, що склалася з ядерною безпекою в умовах російської воєнної агресії, повідомляє Економічна правда.

Про це він заявив у Twitter.

"Щойно перетнув кордон з Україною, щоб розпочати місію МАГАТЕ із забезпечення безпеки ядерних об’єктів країни. Ми повинні діяти зараз, щоб допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії" , – написав Ґроссі.

На сайті зазначається, що очільник МАГАТЕ проведе обговорення з українськими посадовцями щодо надання негайної технічної допомоги з боку МАГАТЕ, аби забезпечити безпеку на атомних об’єктах і убезпечити людей та довкілля.