Гендиректор МАГАТЕ прибув до України
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі прибув до України для обговорення ситуації, що склалася з ядерною безпекою в умовах російської воєнної агресії, повідомляє Економічна правда.
Про це він заявив у Twitter.
"Щойно перетнув кордон з Україною, щоб розпочати місію МАГАТЕ із забезпечення безпеки ядерних об’єктів країни. Ми повинні діяти зараз, щоб допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії", – написав Ґроссі.
На сайті зазначається, що очільник МАГАТЕ проведе обговорення з українськими посадовцями щодо надання негайної технічної допомоги з боку МАГАТЕ, аби забезпечити безпеку на атомних об’єктах і убезпечити людей та довкілля.