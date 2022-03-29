Шмигаль: втрати України від вторгнення РФ перевищують 1 трлн доларів

Втрати України від повномасштабної воєнної агресії Росії з урахуванням і вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, і майбутніх втрат у наступні роки перевищують $1 трлн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Збитки, розраховані непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки – становлять понад трильйон доларів" , – сказав він.

Шмигаль зазначив, що підрахунок поки що експертний, але збиток структурований.

За його словами, перша його складова – прямі інфраструктурні збитки.

"Це те, що ми втратили внаслідок прямого руйнування – мости, дороги, житло, будівлі, але ці цифри щодня зростають. Зараз наша оцінка – близько $120 млрд. Якщо з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат, то понад $270 млрд" , – пояснив він.

Прем'єр-міністр уточнив, що для детального підрахунку створено реєстр втраченого майна, частина його працюватиме через "Дію", і кожна людина зможе зареєструвати втрати, завдані її домоволодінню.

"Ми матимемо точний, майже бухгалтерський облік усіх заподіяних збитків. Це стандартний підхід до подібних випадків" , – зазначив глава уряду.

Він додав, що друга складова – це підрахунок втрат української економіки.

"Це падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли ми продовжуватимемо бойові дії. Це недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками, ця сума становить понад $290 млрд" , – сказав Шмигаль.

За його словами, третя частина – втрати, яких зазнала держава внаслідок зменшення ВВП у перспективі.

"До війни у нас були плани, як зростатиме наша економіка. Тепер підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звісно, буде суттєве коригування" , – констатував глава українського уряду.

В інтерв'ю він оцінив падіння ВВП України у 2022 році на цей момент у 35% і більше.

За даними Держстату, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, його номінальний обсяг становив близько $200 млрд.