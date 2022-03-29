Ситуація по областях: Луганщина у вогні, Чернігів продовжують знищувати

Ворог обстрілює Київщину, Харківщину, Луганщину, продовжує руйнувати Чернігів, на Донеччині українські війська вперто відображають спроби наступу російських окупантів. Про це, посилаючись на дані обласних військових адміністрацій України, повідомляє Українська правда.

Станом на 8:00 дані щодо ситуації в регіонах передали такі.

Київська область

Уночі повітряні тривоги по всій області. Бої та обстріли у Бучанському районі. Ірпінська та Гостомельська територіальні громади – обстріли та бій. ЗСУ контролює територію міста Ірпінь. Там триває обстріл.

Чернігівська область

Оборонні бої біля Чернігова. За добу російська армія кілька разів обстрілювала житлові райони у північній частині міста. Попередньо – застосовуючи міни. Значні пошкодження будинків та інфраструктури є поранені.

У Чернігові немає електрики, газу, води, тепла, дуже поганий зв'язок.

Житомирська область

Уночі лунали повітряні тривоги.

Кіровоградська область

Ніч минула спокійно.

Дніпропетровська область

Ніч із тривогами. Вранці – приліт ракети до Нікопольського району. Додаткова інформація встановлюється. Попередньо – без жертв.

Сумська область

Ніч пройшла тихо.

Харківська область

Вночі тривали обстріли Харкова. У понеділок по Люботину окупанти випустили дві крилаті ракети, одна людина загинула, є постраждалі. Ліквідували пожежі у Чугуївському районі.

Активні бої продовжуються в Ізюмі.

Запорізька область

Без змін.

Волинь

На Волині спокійно, лише тривоги вночі.

Вінниця

Щодо спокійно, було дві нічні тривоги.

Закарпаття

Загалом спокійно. Вночі була тривога.

Хмельницька область

Щодо спокійно, лише тривоги вночі.

У Тернополі, Черкасах, Чернівцях, Львівщині – ситуація спокійна.

Полтавська область

Вночі повітряні тривоги.

Рівненська область

Вдруге за три дні був удар по нафтобазі. Вона знищена. Рятувальники працюють над гасінням пожежі.

Івано-Франківськ

Загалом спокійно, уночі – одна повітряна тривога.

Луганська область

Постійні обстріли та бої у центрі Рубіжного та Попасної. Найбільше гаряче було в Лисичанську – його накрили "Градами", всюди пожежі, їх важко загасити через небезпеку. За добу зруйновано 20 житлових будинків. Також за добу – двоє загиблих цивільних.

Донецька область

Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка – спроби прориву. Але всі – невдалі. Українські захисники завзято тримають свої позиції.

У Нью-Йорку пошкодження споруд, деталі уточнюються.

Очеретинська ВГА: обстріл майже по всій лінії.

Миколаївська область

Увечері та вночі обстріли міста та кількох сіл. Попередньо без жертв кількість постраждалих уточнюється. В окупованих селах немає зв'язку та світла.

Херсонська область

На території області лунають вибухи. Бойові дії у громадах, окупованих росіянами (Бериславський, Каховський, Херсонський райони). Тому є постраждалі, зруйновані будинки та інфраструктура. Деталі уточнюються.

Одеса

Щодо спокійно, дві тривоги вночі.