"Нова пошта" відновила кур'єрську доставку

Українська компанія "Нова пошта" заявила про відновлення кур'єрської доставки та забору, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві компанії.

У компанії додають, що вже працюють понад 1800 відділень та понад 6000 поштоматів.

"Відтепер можна викликати кур’єра на забір вашого товару у зручне для вас місце, а ваші клієнти зможуть отримати замовлення там, де зручно для них: у відділення, у поштомат або на адресу.

Адресний забір і доставка корисна тим клієнтам, у кого більше ніж одне відправлення, поряд немає відділення, що працює, немає змоги самостійно та безпечно до нього доїхати або якщо замовляють габаритні товари" , - пояснили в компанії.

При цьому, граничний час оформлення заявки на виклик кур’єра індивідуальний для кожного населеного пункту. Актуальний графік забору за посиланням.

Тариф на кур’єрську доставку залишається таким як і раніше: +30 гривень до тарифу доставки у відділення (для посилок до 30 кг).

У компанії додають, що кур’єрська доставка працюватиме щоденно, без вихідних, але на одну годину менше, ніж відділення.

Правила роботи кур’єрської доставки у воєнний час: