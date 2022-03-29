ДСНС: Під завалами обстріляної ОДА у Миколаєві знайшли тіла 3-х загиблих

Під час розбирання завалів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації знайшли трьох загиблих, повідомляє﻿ пресслужба ДСНС.

Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано 3 загиблих осіб, 22 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано медикам).

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.

Нагадаємо, сьогодні близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.