ДСНС: Під завалами обстріляної ОДА у Миколаєві знайшли тіла загиблих
Під час розбирання завалів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації знайшли тіла загиблих, повідомляє пресслужба ДСНС.
Станом на 12:00 рятувальниками деблоковано 3 загиблих осіб, 22 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з-під завалів 18 осіб, яких передано медикам).
Оновлено. Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла 7 загиблих.
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.
Нагадаємо, сьогодні близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.