Шмигаль оцінив падіння ВВП через війну в 35% і "трохи вище"

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України внаслідок повномасштабної російської військової агресії нині оцінюється у 35% і більше. Про це, посилаючись на інтерв'ю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що зараз, коли відбуваються військові дії плюс не пройшов перший шок з початку війни, за нашими оцінками, це коливання 35% і трохи вище", – сказав він.

Шмигаль зазначив, що бойові дії ведуться у 10 областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.

"Далі все залежатиме від того, як економіка та бізнес оправляться, залежить від експортних галузей, де ми зараз перебудовуємося з морських поставок на залізничні через Східну Європу. Усі ці речі також впливатимуть на ВВП", – наголосив прем'єр-міністр України.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва 22 березня спрогнозувала, що спад ВВП України через розпочату Росію війни може становити третину від довоєнного.

За даними Держстату, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, його номінальний обсяг становив близько $200 млрд.