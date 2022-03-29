Шмигаль: Україна акуратно виконує боргові зобов'язання

Україна продовжує акуратно виконувати свої боргові зобов'язання, створила Фонд обслуговування та погашення державного боргу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль.

"Україна завжди акуратно виконувала свої зобов'язання. Це імідж держави. 1 березня Мінфін України зробив купонну виплату у розмірі $292 млн за єврооблігаціями. Наступний великий платіж буде у вересні, тому немає жодного приводу розпочинати розмови про списання боргів" , – сказав він.

Як наголосив прем'єр, для України важливою є довіра іноземних кредиторів.

"Ми хочемо позичати гроші, отримувати гранти, мати стабільні зв'язки з нашими закордонними партнерами, тому ми маємо бути відповідальними" , - пояснив він.

"Ми створили Фонд обслуговування та погашення держборгу. Україна та українці сьогодні захищають не лише себе, а й увесь цивілізований світ. Тому ми розраховуємо на розуміння ситуації та наповнення цього фонду" , – зазначив глава Кабміну.

Шмигаль повідомив, що уряд веде переговори щодо підтримки України з європейськими та американськими партнерами, а також з іншими країнами та міжнародними організаціями, а також із корпоративним сектором.