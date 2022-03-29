Шмигаль: Україна акуратно виконує боргові зобов'язання
Україна продовжує акуратно виконувати свої боргові зобов'язання, створила Фонд обслуговування та погашення державного боргу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль.
"Україна завжди акуратно виконувала свої зобов'язання. Це імідж держави. 1 березня Мінфін України зробив купонну виплату у розмірі $292 млн за єврооблігаціями. Наступний великий платіж буде у вересні, тому немає жодного приводу розпочинати розмови про списання боргів", – сказав він.
Як наголосив прем'єр, для України важливою є довіра іноземних кредиторів.
"Ми хочемо позичати гроші, отримувати гранти, мати стабільні зв'язки з нашими закордонними партнерами, тому ми маємо бути відповідальними", - пояснив він.
"Ми створили Фонд обслуговування та погашення держборгу. Україна та українці сьогодні захищають не лише себе, а й увесь цивілізований світ. Тому ми розраховуємо на розуміння ситуації та наповнення цього фонду", – зазначив глава Кабміну.
Шмигаль повідомив, що уряд веде переговори щодо підтримки України з європейськими та американськими партнерами, а також з іншими країнами та міжнародними організаціями, а також із корпоративним сектором.
"Щодо країн – робота передбачає декілька частин. Перша – це забезпечення наповнення бюджету. Друга частина – це глобальна підтримка макрофінансової стабілізації. Третя – це частина майбутнього: це фонд оновлення України. Це recovery план", – зазначив Шмигаль.