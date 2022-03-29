Участь Абрамовича в переговорах підтвердилася: схвалено обома сторонами

Російський олігарх Роман Абрамович бере участь у переговорному процесі між Україною та Росією в Стамбулі. Про це, із посиланням на російські ЗМІ, пише Наталья Юрченко, РБК-Україна.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його участь схвалено обома сторонами.

За словами Пєскова, Абрамович не є офіційною особою російської делегації, він "задіяний у забезпеченні певних контактів між російською та українською стороною" .

Зазначимо, що раніше у російських ЗМІ повідомили, що перед початком переговорів Абрамович зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.