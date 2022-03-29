Українська делегація розповіла деталі переговорів із РФ

Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО. Про це, посилаючись на брифінг голови української делегації Давида Арахамії після переговорів із РФ, пише Роман Петренко, Українська правда.

"Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює. Ви вийшли з офіційною пропозицією. Відразу говорю, ми нічого не підписували, ми просто доносимо нашу позицію як переговорники в Росію", – сказав він.

Щодо нової системи гарантій безпеки для України, Арахамія сказав таке:

"Ми наполягаємо, щоб це був договір, який підписуватимуть усі гаранти безпеки, які ратифікуватимуть (парламенти країн – ред.), щоб не повторювати помилку, яка була у Будапештському меморандумі, що це виявився просто папірець".

Також він заявив, що українська сторона хотіла б, щоб це був "працюючий міжнародний механізм із конкретними гарантіями безпеки для України, де країни-гаранти будуть за аналогом 5 статті НАТО, але навіть жорсткішими, тому що є механізм мотивації" .

"Ми говоримо – протягом трьох днів мають проводитися консультації, це може бути агресія, гібридна війна, замаскована війна під будь-який формат. Після цього країни-гаранти повинні надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закритим небом – усім тим, що нам зараз так необхідно і ми не можемо отримати. Така наша пропозиція", - розповів Арахамія.

Крім того, він повідомив, що серед гарантів Україна бачить країни Ради безпеки ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль).

"Ми пропонуємо вільне приєднання до договору гарантій: якщо інші країни хочуть приєднатися, ми дамо їм таке юридичне право. У нас не врегульовані питання з ОРДЛО та Кримом, тому гаранти не працюватимуть на цих територіях", – зазначив Арахамія.

Він також додав, що деякі країни вже дали попереднє узгодження.

"Це та система, на якій ми хочемо збудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти повинні допомагати вступати до ЄС", – уточнив Арахамія.

Михайло Подоляк, у свою чергу, додав трохи щодо окупованих РФ територій.

"Україна функціонує дещо інакше, ніж Росія. Для нас головне, щоб держава спілкувалася з суспільством. Імплементація рішення наслідуватиме процедуру: референдум, потім ратифікація парламентів країн гарантій", – сказав він.

Що стосується конкретно Криму та ОРДЛО, то це, за словами Подоляка, – "окремий пункт договору" .