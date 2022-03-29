Подоляк: питання Донбасу пропонується обговорити особисто Путіну із Зеленським
Українська делегація пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін. Про це заявив учасник української делегації на переговорах, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на брифінгу після зустрічі делегацій у Стамбулі, повідомляє Українська правда.
"Що стосується території ОРДЛО, то ці питання винесені в окремий пункт, який буде проговорюватись в рамках переговорів між президентами України і Росії", - сказав Подоляк
Також окремим пунктом договору про мир може стати питання Криму.
Українська делегація пропонує зафіксувати, що протягом 15 років будуть проводитися двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя – і в цей час війська не буде використано для вирішення питання Криму.