Мединський: Росія не проти вступу України до ЄС
Голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив після зустрічі в Стамбулі, що, згідно із пропозиціями України, країна-агресор має бути не проти вступу нашої країни до Євросоюзу. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.
За словами Мединського, це одна з письмових пропозицій, отриманих від української делегації.
Голова російської делегації також сказав, що, згідно із цими пропозиціями, Україна обіцяє відмовитися від вступу до військових союзів і
"проголошується постійно нейтральною державою під міжнародно-правовими гарантіями".