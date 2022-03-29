Мединський: Росія не проти вступу України до ЄС

Голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив після зустрічі в Стамбулі, що, згідно із пропозиціями України, країна-агресор має бути не проти вступу нашої країни до Євросоюзу.﻿ Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.

За словами Мединського, це одна з письмових пропозицій, отриманих від української делегації.