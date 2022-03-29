У РФ назвали умову для зустрічі Зеленського та Путіна

У РФ назвали умову для зустрічі Зеленського та Путіна

Зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним можлива "одночасно з парафуванням мирного договору главами МЗС".﻿ Про це заявив голова російської делегації під час переговорів з Україною Володимир Мединський, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.

29 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Путін нібито "ніколи не відмовлявся" від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Лаврова, "накопичилася величезна кількість проблем, тому просто зустрітися та обмінятися "що ти думаєш, що я думаю" — це зараз буде контрпродуктивно".

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