У РФ назвали умову для зустрічі Зеленського та Путіна
Зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним можлива "одночасно з парафуванням мирного договору главами МЗС". Про це заявив голова російської делегації під час переговорів з Україною Володимир Мединський, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.
29 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Путін нібито
"ніколи не відмовлявся" від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами Лаврова
, "накопичилася величезна кількість проблем, тому просто зустрітися та обмінятися "що ти думаєш, що я думаю" — це зараз буде контрпродуктивно".