У РФ назвали умову для зустрічі Зеленського та Путіна

Зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним можлива "одночасно з парафуванням мирного договору главами МЗС".﻿ Про це заявив голова російської делегації під час переговорів з Україною Володимир Мединський, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.

29 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Путін нібито "ніколи не відмовлявся" від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.