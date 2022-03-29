Зеленський: агресія РФ має прискорити "зелену" трансформацію економіки
Російська агресія проти України має прискорити "зелену" трансформацію в Європі. Про це заявив у вівторок, виступаючи в парламенті Данії, президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Європейська політика вже спрямована на скорочення споживання екологічно небезпечних ресурсів. Але російська агресія проти України та проти всього, на чому побудоване життя в Європі, є аргументом для прискорення «зеленої» трансформації на континенті. Європа має відмовитися від російської нафти, відмовитися якнайшвидше !" – сказав він.
За його словами,
"ще задовго до цієї війни було очевидно, що людство має скорочувати використання викопного палива".
"Ера вугілля та нафти завдала навколишньому середовищу, нашій планеті, загалом дуже серйозної шкоди", – зазначив президент.
Він додав, що
"зелені технології, зелена енергетика стали логічною та справедливою відповіддю на цей виклик".
"Адже божевільні доходи від енергоресурсів дозволяють керівництву Росії бути зухвалими. Порушувати загальновизнані правила. Просувати ненависть проти інших народів, проти нас і руйнувати життя сусідніх країн", – заявив Зеленський.