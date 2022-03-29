Зеленський: агресія РФ має прискорити "зелену" трансформацію економіки

Російська агресія проти України має прискорити "зелену" трансформацію в Європі. Про це заявив у вівторок, виступаючи в парламенті Данії, президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Європейська політика вже спрямована на скорочення споживання екологічно небезпечних ресурсів. Але російська агресія проти України та проти всього, на чому побудоване життя в Європі, є аргументом для прискорення «зеленої» трансформації на континенті. Європа має відмовитися від російської нафти, відмовитися якнайшвидше !" – сказав він.

За його словами, "ще задовго до цієї війни було очевидно, що людство має скорочувати використання викопного палива" .

"Ера вугілля та нафти завдала навколишньому середовищу, нашій планеті, загалом дуже серйозної шкоди", – зазначив президент.

Він додав, що "зелені технології, зелена енергетика стали логічною та справедливою відповіддю на цей виклик" .