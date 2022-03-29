Валютний ринок в умовах війни: 34-й день

У вівторок робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у п'ятницю 25 березня загальний обсяг продажу валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті зменшився порівняно з попереднім днем і склав 101,42 млн. доларів, з них операцій у доларі США пройшло на 63,31 млн. доларів. За даними Нацбанку, обсяг заявок на покупку хоч і перевищив обсяг на продаж, але різниця вже не така істотна, як у попередні дні.

Основними покупцями валюти традиційно виступають держбанки; валюта купується ними на оплату товарів критичного імпорту.

Головним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку.

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

Залишок коштів на коррахунках українських банків в НБУ станом на ранок 29 березня знизився на 8735,6 млн. і склав 44435 млн. гривень.

Міністерство фінансів сьогодні проводить черговий аукціон із розміщення військових держоблігацій. Інвесторам будуть запропоновані два випуски: на 7 та 15 місяців.

На готівковому валютному ринку у вівторок зберігається тенденція звуження спреду між купівлею та продажем готівкового «американця». Водночас, готівковий долар у столиці трохи подешевшав: його купують по 31,00-32,00 гривень, продають по 32,70-33,00 гривень. Попит та пропозиція врівноважують одне одного. В обласних центрах курси залишаються більш-менш на колишніх рівнях. У Вінниці долар сьогодні продають по 32,60 гривні, у Черкасах – по 32,90 гривні, Житомирі – по 33 гривні, у Полтаві – по 33,50 гривні.

Євро на FOREX у вівторок 29 березня різко виросло і до моменту написання статті досягло позначки 1,1121 долара на тлі загального послаблення американського долара після того, як стало відомо про прогрес на переговорах між делегаціями України та Росії, які відбувалися сьогодні в Туреччині. На готівкове євро ця подія поки що ніяк не вплинула: євровалюту в обмінниках столиці продають за ціною від 37 до 38,50 гривень.

Криптовалюта №1 «біткойн» напередодні ввечері встановила новий річний максимум - 48189,84 $ за 1BTC. Перспектива продовження зростання ціни біткойна в район 52000-55000 $ за 1BTC зберігається.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.