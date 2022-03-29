Польща допоможе Україні відновити енергетичну інфраструктуру

Компанії, що входять до Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії, нададуть Україні допоміжні матеріали й устаткування для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій.﻿ Про це заявила пресслужба Міністерства енергетики, повідомляє УНІАН.

"Війна в Україні, спровокована агресією Росією, завдає величезних матеріальних втрат енергетичній інфраструктурі. У зв’язку з руйнуваннями, спричиненими бойовими діями, ми бачимо необхідність підтримати енергосистему матеріалами та обладнанням, що дозволить відновити постачання електроенергії на найбільш стратегічних напрямках" , – цитує пресслужба у Facebook заяву президента Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії Роберта Засіни.

Як зазначається, серед наданого устаткування – кабелі для низької та середньої напруги з допоміжними матеріалами, трансформатори середньої/низької напруги, електрогенератори тощо.

Очікується, що найближчим часом буде відправлено наступну партію допомоги енергетичному сектору. Транспортування вантажів для України координує та організовує Польське урядове агентство стратегічних резервів, додали у відомстві.