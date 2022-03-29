Зеленський пропонує Данії долучитися до відбудови Миколаєва після війни

Президент України Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Данії. Відповідне відеозвернення опублікував Офіс президента.

Він зазначив, що в середньому за добу РФ застосовують проти України близько 40 ракет, а за період повномасштабного вторгнення уже випущено по Україні понад 1370 ракет.

Зеленський згадав про обстріл Миколаєва, внаслідок якого зруйновано будівлю ОДА. Він додав, що рівень жорстокості бойових дій, які ведуться проти України, навіть вищий, ніж під час Другої світової війни.

Він наголосив, що війна триває, проте також необхідно думати про майбутнє.

"Ми знаємо, що буде мир. Ми знаємо, що зможемо повернутися до нормального мирного життя, і тому вже зараз хочу вас запросити приєднатися до нашої ініціативи відбудови України після війни, після перемоги. Ваші компанії, ваших спеціалістів запрошуємо в нашу державу, знаючи ваш потенціал, вашу творчість, економічну ходу. Я пропоную вашій країні взяти шефство над одним з наших прекрасних регіонів після війни. Авжеж після війни" , - сказав Зеленський.

На його думку, Данія могла б допомогти відновити, наприклад, Миколаїв.