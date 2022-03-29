В ОП пояснили, від чого залежатиме наступний раунд переговорів із РФ

Дата наступного раунду переговорів Росії та України буде зрозуміла після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт запропонованого Києвом договору безпеки.﻿ Про це, посилаючись на коментар радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, повідомляє Українська правда.

"Перше. Прямо зараз йдуть очні консультації у підгрупах: у військовій та юридичній. Деталізація важлива. Друге. Дата наступного раунду буде зрозуміла після доопрацювань у підгрупах та реакції російської сторони на концепт договору", – сказав Подоляк.

Третій важливий момент, як сказав радник голови ОП, полягає у тому, що "вже є перша позитивна реакція опонентів – готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та київському напрямах" .

Це, за словами Подоляка, "дозволить вирішити суттєві гуманітарні проблеми" .

У свою чергу, російське видання "РИА Новости" із посиланням на своє джерело пише, що очний раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі закінчено, далі вони продовжаться у відеоформаті.

Джерело УП повідомляє, що російська делегація вже вилетіла зі Стамбула.