В ОП пояснили, від чого залежатиме наступний раунд переговорів із РФ
Дата наступного раунду переговорів Росії та України буде зрозуміла після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт запропонованого Києвом договору безпеки. Про це, посилаючись на коментар радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, повідомляє Українська правда.
"Перше. Прямо зараз йдуть очні консультації у підгрупах: у військовій та юридичній. Деталізація важлива. Друге. Дата наступного раунду буде зрозуміла після доопрацювань у підгрупах та реакції російської сторони на концепт договору", – сказав Подоляк.
Третій важливий момент, як сказав радник голови ОП, полягає у тому, що
"вже є перша позитивна реакція опонентів – готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та київському напрямах".
Це, за словами Подоляка,
"дозволить вирішити суттєві гуманітарні проблеми".
У свою чергу, російське видання "РИА Новости" із посиланням на своє джерело пише, що очний раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі закінчено, далі вони продовжаться у відеоформаті.
Джерело УП повідомляє, що російська делегація вже вилетіла зі Стамбула.