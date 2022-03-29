Johnson&Johnson зупиняє постачання в РФ засобів особистої гігієни

Компанія Johnson&Johnson оголосила про зупинку постачання в Росію засобів особистої гігієни. Ліки постачатиме, повідомляє Новое время.

Як пише Bloomberg, компанія Johnson&Johnson призупинила постачання своїх засобів особистої гігієни до Росії через «збільшення масштабів гуманітарної кризи» в Україні. Водночас у компанії заявили, що продовжать постачати на російський ринок широкий асортимент фармацевтичних препаратів та медичних виробів.

Рішення було ухвалено після того, як Росія заявила про скорочення військових дій поблизу Києва після того, як учасники переговорів з обох боків провели переговори, спрямовані на деескалацію війни.

Також компанія подвоїла свої зобов'язання щодо надання гуманітарної допомоги до $10 млн.

Згідно із заявою, компанія продовжує підтримувати співробітників та їхні сім'ї в Україні.

"Ми, як і раніше, сподіваємося на швидке рішення і продовжуватимемо стежити за необхідністю додаткової гуманітарної допомоги" , - заявили в J& ﻿ J.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував позицію компанії Johnson & Johnson, яка «вибрала отримувати кривавий прибуток».

Johnson & Johnson - американська багатопрофільна корпорація, яка виробляє лікарські препарати та продукцію для підтримки здоров'я та гігієни. А також медичне обладнання та діагностичні прилади. До її складу входять 275 компаній із понад 128 тисячами працівників у 60 країнах світу. Результати роботи компанії враховуються в індексі Dow Jones Global Titans 50.