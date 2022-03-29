Міноборони РФ: російські війська знизять активність на двох напрямках

Міноборони Росії за підсумками переговорів делегацій України та РФ у Стамбулі у вівторок, 29 березня, заявило про рішення "зменшити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах", повідомляє Корреспондент.

"З урахуванням обговорених сьогодні принципів міноборони Росії з метою підвищення взаємної довіри та створення необхідних умов для подальшого ведення переговорів та досягнення кінцевої мети – узгодження та підписання вищевказаного договору – прийнято рішення кардинально, у рази скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямку. Виходимо з того. Докладніше генеральний штаб збройних сил Росії повідомить після повернення нашої делегації в Москву ", - заявив представник відомства.