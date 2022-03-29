Російський рубль зміцнився: причини

У вівторок, 29 березня, російський рубль різко зміцнився до всіх іноземних валют: долар подешевшав до 83 руб/$, а євро - до 92,45 руб/EUR. Таким чином, рубль практично повернувся до того рівня, на якому він торгувався до нападу Росії на Україну.

Тільки за останню добу рубль виріс до долара та євро майже на 12%. У чому причина такого різкого зміцнення рубля?

Ключовий фактор - змінилося співвідношення попиту та пропозиції.

Пропозиція іноземної валюти від експортерів зростає; цьому сприяє також норма обов'язкового продажу 80% валютної виручки, запроваджена Центробанком Росії відразу після початку війни. Платежі за нафту і газ продовжують надходити в доларах та євро, які одразу продаються на ринку. В результаті, навіть попри відсутність інтервенцій ЦБР щодо підтримки рубля, він все одно зміцнюється.

Щодо попиту, він сильно просів з двох причин. По-перше, «відпали» іноземні інвестори, які не можуть виводити валюту із Росії через санкції.

По-друге, що дуже важливо, скоротився імпорт безпосередньо за долари та євро. У зв'язку із запровадженими санкціями російські фірми у спробах їх обійти укладають контракти на постачання товарів з Вірменією, Узбекистаном та Казахстаном. Розрахунок з цими країнами у їхніх національних валютах – вірменських драмах, узбецьких сумах та казахських тенге – веде до зростання попиту саме на ці валюти, попиту, який легко задовольнити, наприклад, за допомогою міждержавних валютних свопів.

Ну і звичайно ж, важливу роль відіграють хороші новини зі Стамбула, де, схоже, нарешті намітилися позитивні зрушення на переговорах між двома сторонами, що воюють, з посередництвом Туреччини. Рубль миттєво відреагував на позитив зростанням, до того ж і долар у світі почав слабшати. Як довго продовжиться така ейфорія рубля, сказати складно. Але поки що він росте.