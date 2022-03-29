ЄС відмовився розраховуватися за російський газ рублями

Європейський союз, як і країни Великої сімки, заперечує вимогу Росії оплачувати російський газ у рублях. Про це на брифінгу у Брюсселі заявив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер, повідомляє Корреспондент.

Він зазначив, що ЄС брав участь в обговоренні групою країн G7 питання щодо оплати російського газу в рублях, тому висновки G7 відносяться і до ЄС.

"Наша позиція - така сама, як і у G7" , - заявив Мамер, відповідаючи на запитання про те, як реагуватиме Євросоюз на розпорядження президента РФ Володимира Путіна приймати оплату за експорт російського газу тільки в рублях.

"Щодо нас, ми сказали, що поставки повинні дотримуватися з використанням доларів або євро" , - пояснив представник ЄК.

Коментуючи нараду міністрів енергетики держав "великої сімки", що відбулася напередодні, на якій була представлена Єврокомісія, Мамер сказав, що учасники обговорення "відкинули цю вимогу" російської сторони оплачувати постачання газу в рублях.

Напередодні повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув вимогу Путіна розплачуватись за газ карбованцями.