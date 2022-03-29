Україна продала військові облігації на 3,3 млрд гривень

Від п'ятого аукціону з продажу військових облігацій Мінфін залучив до держбюджету 3,32 млрд грн. Про це заявило Міністерство фінансів у Facebook, повідомляє Економічна правда.

Мінфін розмістив 6-місячні облігації та облігації з терміном обігу 1,3 року. Від розміщення перших зі ставкою 10% до бюджету залучили 675 млн грн, від других зі ставкою 11% - 2 656 млн грн.

Аукціони з продажу облігацій традиційно відбуваються щовівторка. Від четвертого аукціону з продажу військових облігацій уряд залучив 4,8 млрд грн на потреби армії.

На третьому аукціоні з продажу військових облігацій уряд залучив 5,4 млрд грн, у тому числі від розміщення паперів номінованих у доларі.

На другому аукціоні з продажу військових облігацій до бюджету залучили 6,7 млрд грн. На першому – ще 8 млрд грн. Також паперів на суму 20 млрд грн викупив Нацбанк.

Всього планується залучити 400 млрд грн від продажу військових облігацій.