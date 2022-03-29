Anonymous знищив 65 терабайт даних Росавіації

Група хакерів Anonymous провела потужну кібератаку на ІТ-інфраструктуру авіації Росії. Вони не лише видалили понад 65 терабайтів даних, а й "поклали" мережу. Про це йдеться у заяві Anonymous, повідомляє Корреспондент.

"Потужна кібератака на сервери управління цивільної авіації Росії: немає більше даних та резервного копіювання" , - написали Anonymous у Twitter.

РосЗМІ підтвердили кібератаку, яка відбулася ще у суботу. Зазначається, що не працювала мережа, а також було знищено всі документи, пошту, файли на серверах.

Загалом йдеться про приблизно 65 терабайт даних, також в результаті атаки втрачені всі електронні листи за 1,5 роки.

За даними РосЗМІ, жодних бекапів ніхто не робив. У Міністерстві фінансів на це не виділяли коштів. Вже відомо, що з суботи у Росавіації проводять слідство працівники прокуратури, а також ФСБ.