Нідерланди висилають російських дипломатів за шпигунство

Нідерланди висилають російських дипломатів за шпигунство

Нідерланди висилають 17 російських дипломатів, оскільки, за даними спецслужб, насправді вони були шпигунами, повідомляє Українська правда.

Як інформує телеканал NOS, посла Росії в Нідерландах викликали у вівторок в МЗС, щоб повідомити йому про рішення. Дипломати, підозрювані в шпигунстві, мають покинути країну протягом двох тижнів.

"У цих людей написано дипломат на візитній картці, коли вони насправді роблять щось зовсім інше. Ми прийняли це рішення заради безпеки Нідерландів", – заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра, не уточнивши деталей.

Висилка також була узгоджена з іншими країнами, які раніше висилали російських дипломатів, такими як США, Польща та Болгарія.

Густра зазначив, що Росія у відповідь також, ймовірно, висилатиме нідерландських дипломатів.

Раніше, 14 березня, Словаччина оголосила, що висилає трьох російських дипломатів, яких підозрювали у шпигунстві.

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