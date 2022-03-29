Нідерланди висилають російських дипломатів за шпигунство

Нідерланди висилають 17 російських дипломатів, оскільки, за даними спецслужб, насправді вони були шпигунами, повідомляє Українська правда.

Як інформує телеканал NOS, посла Росії в Нідерландах викликали у вівторок в МЗС, щоб повідомити йому про рішення. Дипломати, підозрювані в шпигунстві, мають покинути країну протягом двох тижнів.

"У цих людей написано дипломат на візитній картці, коли вони насправді роблять щось зовсім інше. Ми прийняли це рішення заради безпеки Нідерландів" , – заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра, не уточнивши деталей.

Висилка також була узгоджена з іншими країнами, які раніше висилали російських дипломатів, такими як США, Польща та Болгарія.

Густра зазначив, що Росія у відповідь також, ймовірно, висилатиме нідерландських дипломатів.

Раніше, 14 березня, Словаччина оголосила, що висилає трьох російських дипломатів, яких підозрювали у шпигунстві.