CNN: РФ відводить частину своїх військ від Києва

Росія починає виводити деякі свої військові сили із району навколо Києва. Про це інформувало CNN з посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації США, повідомляє Корреспондент.

Російські батальйонні тактичні групи вже залишили деякі райони, що прилягають до столиці. У розвідці це назвали "серйозним стратегічним зрушенням".

У США вважають, що Росія може прикривати відступ повітряними та артилерійськими бомбардуваннями Києва.

Джерела CNN попереджають, що російські війська можуть знову розвернутись, якщо дозволять бойові умови.

Цей крок відбувся за мирними переговорами між делегаціями України та РФ у Стамбулі у вівторок, 29 березня. Це також сталося, коли президент Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, щоб обговорити останні події в Україні, стверджує видання.

З точки зору США, це не короткострокове коригування для перегрупування, а довгостроковий крок, оскільки РФ зіткнулася з нездатністю просуватися на півночі України.