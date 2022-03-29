Финский Hesburger и швейцарский Holcim уходят из РФ

Фінська мережа швидкого харчування Hesburger та швейцарський виробник будівельних матеріалів Holcim на тлі санкцій західних країн прийняли рішення піти з російського ринку, повідомляє Укрiнформ.

Як пише Росбалт, Hesburger закриває свої заклади і в Білорусі. Компанія планує піти з російського та білоруського ринків цього літа.

У свою чергу французька торговельна мережа спортивних товарів Decathlon поки що заявила лише про призупинення роботи своїх магазинів у Росії — через труднощі з постачанням.