Бойко заперечує заморожування діяльності ОПЗЖ

Співголова проросійської фракції ОПЗЖ Юрій Бойко заперечує добровільне призупинення діяльності партії, про яку заявив напередодні інший співголова фракції Вадим Рабінович, повідомляє Новое время.

За словами Бойка, заява відображала не позицію партії, а лише думку Рабіновича.

У вівторок, 29 березня, в ефірі Радіо Свобода він підтвердив, що діяльність партії було припинено рішенням РНБО на період воєнного стану.

"Більше жодних рішень щодо згортання діяльності нашої політичної сили не ухвалювалося. Ми продовжуємо працювати. Це виключно позиція Рабіновича" , — заявив він.

Він також підтвердив інформацію про те, що ОПЗЖ вирішили звільнити з посади співголови фракції Вадима Рабіновича.

"Таке рішення ухвалено на підставі обману з боку Рабіновича. На з’їзді він підтримав рішення про виключення частини депутатів, а потім змінив свою позицію" , — повідомив співголова фракції.

Для того, щоб таке рішення фракції набуло чинності, його мають оголосити під час пленарного засідання голова Верховної Ради. Як повідомляють депутати, такого оголошення ще не надійшло.

Сам Рабінович поки не коментував слова Бойка.

28 березня на сайті ОПЗЖ було опубліковано заяву нардепа політсили Вадима Рабіновича про те, що партія припиняє свою діяльність.

20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що через війну Росії проти України рішенням РНБО призупиняється діяльність низки політичних партій, які мають зв'язки з РФ. Серед них була і ОПЗЖ.

Діяльність партій призупинена на час дії воєнного стану.