Бельгія, Ірландія та Чехія висилають російських дипломатів

Бельгія, Ірландія та Чехія висилають співробітників дипломатичних представництв Росії у цих країнах. Їх підозрюють у шпигунстві, повідомляє Новое время.

Бельгія ухвалила рішення вислати 21 співробітника посольств та консульств Росії, повідомила глава МЗС країни Софі Вільмес. Їх підозрюють у причетності до шпигунської та впливової діяльності, що становить загрозу національній безпеці.

Ірландія попросила чотирьох високопосадовців посольства Росії залишити країну, йдеться в заяві МЗС.

"Міністерство закордонних справ викликало посла Росії в Iveagh House, щоб повідомити йому, що чотирьом високопосадовцям було запропоновано залишити країну. Це пов’язано з тим, що їхня діяльність не відповідала міжнародним стандартам дипломатичної поведінки" , — йдеться у заяві.

У заяві МЗС Ірландії також наголосили, що вважають війну Росії проти України серйозним порушенням міжнародного права.

Чехія також висилає з країни одного російського дипломата.

"МЗС Чехії інформувало Посольство Росії в Празі про оголошення одного з дипломатичних співробітників Посольства персоною нон грата. Співробітник має залишити Чехію протягом 72 годин. Спільно з нашими союзниками ми обмежуємо присутність російських спецслужб у ЄС" , — йдеться у повідомленні МЗС Чехії.

Раніше Нідерланди вислали 17 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.