Мер: в Ірпені почнуть шукати зниклих та евакуювати поранених

Мер Ірпеня Володимир Карпюк заявив, що у місті почнуть шукати зниклих, евакуювати поранених та вивозити тіла для поховання, повідомляє Новое время.

За його словами, вже з 30 березня в Ірпені почнуть пошук зниклих, евакуацію поранених з міста й вивезення з Ірпеня для поховання тіл загиблих.

"Всі заявки щодо Ірпеня прошу залишати за єдиним номером 0800750525. Натомість дуже прошу самостійно не їхати для цього в Ірпінь! У місті ще небезпечно!" , - написав він.

28 березня українські захисники звільнили Ірпінь від російських окупантів.