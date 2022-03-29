Мер: РФ ударила ракетами по аеродрому Старокостянтинова
У Старокостянтинові на Хмельниччині російські війська завдали ракетного удару по аеродрому, внаслідок чого знищений запас паливно-мастильних матеріалів. Про це заявив міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук, повідомляє Укрiнформ.
«Російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків», - написав Мельничук у Фейсбуці.
За словами Мельничука, внаслідок обстрілу обійшлося без жертв. Утім повністю знищені всі запаси паливно-мастильних матеріалів.